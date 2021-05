A Città Sant'Angelo solo nove positivi al Covid, il sindaco: "Da giorni non vengono segnalati nuovi casi"

Anche a Città Sant'Angelo la situazione sul fronte dei contatgi Covid è in netto miglioramento, come ha fatto sapere il sindaco Perazzetti con un post su Facebook, evidenziando come gli attualmente positivi siano solamente 9:

"In base alla comunicazione ufficiale della Asl di Pescara, ad oggi, risultano 9 positivi sul territorio comunale. Da giorni, ormai, non riceviamo più comunicazione di soggetti positivi. Scendere sotto i 10, è importantissimo. La vaccinazione prosegue e speriamo davvero che possa essere una bellissima estate."

La città angolana era stata particolarmente colpita nella seconda ondata del Covid dovuta alla variante inglese, quando il presidente della Regione Marsilio istituì la zona rossa per tutta l'area metropolitana di Pescara comprendendo anche Città Sant'Angelo.