A Città Sant'Angelo sale il numero dei contagi: sono 58 le persone attualmente positive

Sono 58 le persone attualmente positive a Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con il sindaco Perazzetti. La Asl di Pescara ha infatti comunicato questa mattina al Comune 15 nuovi tamponi positivi che fanno riferimento al periodo che va da venerdì 6 novembre a lunedì 9 novembre.

Sono invece 5 le persone che risultano guarite. Dei contagiati, 6 sono ospedalizzati e 47 domiciliati, 4 residenti a Città Sant'Angelo ma in quarantena in un altro comune e 1 residente in altro Comune domiciliato a Città Sant'Angelo. Il sindaco raccomanda la massima prudenza ed attenzione rispettando le norme di sicurezza ovvero il distanziamento sociale, l'uso della mascherina e l'igiene delle mani.