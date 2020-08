Riparata a Città Sant'Angelo la perdita idrica segnalata dal forum degli ambientalisti abruzzesi

Riparata la perdita d'acqua da una condotta segnalata ieri 31 luglio dal Forum H20 degli ambientalisti abruzzesi a Città Sant'Angelo. Il forum ha voluto ringraziare la presidente Aca Brandelli ed il geometra del territorio, oltre agli operai sul posto per l'attivazione immediata dei lavori di sistemazione in tempi rapidissimi, un esempio di come va affrontato il problema delle perdite idriche sul territorio.

La presidente Brandelli ci ha assicurato di aver implementato un sistema di ricerca attivo delle perdite da marzo di quest'anno, con 6.000 interventi svolti finora, che deve operare su una rete che decenni di mancanza di manutenzione hanno trasformato in un vero e proprio colabrodo, come denunciammo d'altro lato già quasi dieci anni or sono.

Secondo il Forum, le istituzioni devono investire sulla rete idrica e sulle infrastrutture in genere, attivando grossi ed importanti programmi di manutenzione costante per garantire diritti primari come quello dell'acqua.