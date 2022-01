Città Sant'Angelo tra i migliori posti dove vivere dopo essere andati in pensione per il sito SìViaggia

Città Sant'Angelo è uno dei migliori posti dove vivere dopo essere andati in pensione.

A dirlo è la classifica del più importante sito di viaggi italiano, SìViaggia.

Nell'apposita graduatoria stilata da SìViaggia, il comune angolano risulta al settimo posto in compagnia di altre importanti località internazionali come Parigi e Phuket, per citarne solo un paio.

Questa le motivazione per Città Sant'Angelo fatta dal sito di viaggi: «Al settimo posto un borgo italiano: Città Sant’Angelo in provincia di Pescara, un luogo arroccato su una collina con vista sul Gran Sasso, l'Adriatico, i vigneti e gli uliveti. È una delle zone più verdi d'Europa e una "Città Slow", ossia impegnata a preservare i modi di vita tradizionali e a resistere allo sviluppo. La votazione finale è B+».