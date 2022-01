La farmacia comunale di Città Sant'Angelo regala mascherine ffp2 agli studenti che utilizzano gli scuolabus

La farmacia comunale di Città Sant'Angelo ha deciso di regalare a tutti gli alunni e studenti dai 6 anni che utilizzeranno il servizio di scuolabus delle mascherine ffp2, considerando l'obbligo in base alle normative recenti del Governo. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale angolana, aggiungendo che ad ogni alunno saranno consegnate una ventina di mascherine senza che i genitori dovranno fare richieste o recarsi in qualche ufficio.

L'assessore alle partecipate Simona Rapagnetta ha spiegato l'importanza di compiere azioni concrete per le famiglie che vivono con timore, in questo periodo di pandemia, il momento di mandare a scuola i propri figli:

"La distribuzione di queste mascherine, specifiche per accedere al trasporto scolastico, vuole rappresentare un segno di vicinanza in un momento tanto concitato e difficile anche per gli studenti così colpiti dalle restrizioni anti-Covid. É un piccolo gesto ma fortemente voluto dalla nostra Amministrazione. È doveroso un ringraziamento a tutto il personale della Fccsa per la particolare dedizione con la quale garantisce un trasporto in piena sicurezza”.

Il sindaco Matteo Perazzetti ha ringraziato la farmacia comunale per la sensibilità dimostrata:

"Sempre in prima linea nel combattere questa pandemia, oggi dona queste mascherine. Questo è il risultato di un’ottima gestione della società stessa che purtroppo per una scellerata decisione pregressa stava per essere dismessa secondo la Legge Madia, ma che noi, sempre in quell’ottica di rendere tutte le partecipate pubbliche, abbiamo rilanciato cercando una fusione con Ambiente Spa perché le buone società, le società che producono utili e che danno risultati positivi devono essere salvate”.

Ricordiamo che le scuole di Città Sant'Angelo sono state chiuse per sanificazione giovedì 20 gennaio e venerdì 21 gennaio.