A Città Sant'Angelo si concludono i lavori di riqualificazione della scuola "De Bonis"

Sono in fase di conclusione i lavori di riammodernamento e riqualificazione della scuola "De Bonis" in via Vincenzo Basile a Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco Perazzetti. I lavori hanno interessato tutta la costruzione rendendo la struttura più sicura ed all'avanguardia per quanto riguarda l'efficienza energetica.

Sarà dunque pronto ad accogliere gli alunni alla riapertura delle scuole, con nuove aule ed un impianto fotovoltaico sul tetto, oltre ad un nuovo sistema di raccolta delle acque pluviali. L'illuminazione esterna e quella dell'atrio centrale è stata realizzata con lampadine a led; i lavori sono stati finanziati con fondi Pon e proseguiranno anche qualche settimana prima della preparazione in vista del nuovo anno scolastico che inizierà il 14 settembre.