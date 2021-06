A Città Sant'Angelo riparte disinfestazione adulticida di mosche, zanzare e antilarvale: orari e dettagli

L'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo ha fatto sapere che questa notte giovedì 24 giugno, a partire dalle 23,30 e fino all 6 di domani 25 giugno ripartiranno le operazioni di disinfestazione adulticida di mosche, zanzare e antilarvale

Il Comune quindi come sempre raccomanda ai cittadini di seguire le regole per evitare problemi legati alla diffusione nell'aria e su infissi e pareti esterne delle sostanza utilizzate per la disinfestazioni. Si invita dunque a tenere le finestre chiuse, gli animali domestici nelle abitazioni, evitare di sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno due ore, evitare di stendere la biancheria, ed evitare il consumo di frutta e verdura senza il dovuto lavaggio nelle 24 ore successive al trattavmento.