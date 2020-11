A Città Sant'Angelo due nuovi contagi ma aumentano i guariti: la situazione aggiornata

Diminuiscono, seppur di una sola unità, gli attualmente positivi a Città Sant'Angelo. L'amministrazione comunale ha infatti aggiornato la situazione sul fronte della pandemia di Coronavirus nella città angolana. Sono stati comunicati dalla Asl nelle ultime ore altri due tamponi positivi, a fronte però di tre persone guarite.

Il totale degli attualmente positivi quindi scende da 75 a 74, di cui 2 ospedalizzati, 67 domiciliati, 4 residenti a Città Sant'Angelo ma in quarantena altrove e un residente in altro comune ma domiciliato a Città Sant'Angelo. Come sempre l'amministrazione comunale raccomanda tutti di rispettare le norme per evitare il contagio ed i decreti e le ordinanze attualmente in vigore.