A Città Sant'Angelo chiusura per due settimane di un tratto di Corso Umberto I: i dettagli

Il Comune di Città Sant'Angelo ha fatto sapere che verrà istituito il divieto di transito temporaneo in un tratto di corso Umberto I dall'8 al 14 febbraio. Si tratta del tratto che si si estende dall'intersezione con Vallone S. Egidio fino a Piazza Pio XII, dalle ore 09:30 alle ore 15:30 di tutti i giorni feriali inclusi

Tutti veicoli che dovranno raggiungerepPiazza Pio XII per l'accompagnamento degli alunni frequentanti l'asilo al civico 23 o per arrivare nei garage lì presenti sono autorizzati ad accedervi percorrendo corso Vittorio Emanuele e Vallone S. Antonio, per poi lasciare piazza Pio XII percorrendo Vallone Ghiotti.

Tutti i veicoli che dovranno raggiungere i garage presenti nel tratto di Corso Umberto che si estende dall'intersezione con Vallone S. Egidio fino al civico 23, sono autorizzati ad accedere in corso Umberto. Nel caso debbano uscire dai garage nei giorni e nelle ore in cui vige il divieto temporaneo di transito, sono autorizzati ad uscire da corso Umberto I percorrendolo in direzione di Vallone S. Egidio, dirigendosi verso corso Vittorio Emanuele/Via Licinia.