Partono a Città Sant'Angelo i centri estivi per bambini "Condividiamo l'estate 2023"

L'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo ha organizzato per i prossimi mesi delle attività estive per i bambini e ragazzi. Si tratta del progetto "Condividiamo l'estate" 2023 con laboratori artistico-creativi ed espressivi, giochi, attività motoria, risveglio muscolare, percorsi psicomotori ed emotivi, cineforum, tutti pensati ed elaborati in base alle varie fasce d’età, alle esigenze e necessità individuali e di gruppo.

Le attività verranno svolte nella scuola primaria Verzella in via Torre Liquerizia, Madonna della Pace e andranno avanti dal 3 al 28 luglio dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13: 1° turno dal 3 al 14 luglio; 2° turno dal 17 luglio al 28 luglio; durata singolo turno 10 giorni dal lunedì al venerdì.