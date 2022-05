Città Sant'Angelo è una "città delle donne": il Comune entra a far parte della rete nazionale

Città Sant'Angelo entra nella rete de “Le città delle donne”, progetto avviato nel 2019 dagli Stati generali delle donne e che ha un suo manifesto ben chiaro e che vuole creare una rete tra grandi città e piccole realtà per sensibilizzare ai temi che riguardano l'universo femminile. E' stato il vicesindaco di Città Sant'Angelo Lucia Travaglini a concegnare a Gemma Andreini, ambassador in Abruzzo degli Stati generali delle donne, la delibera di giunta del 23 maggio 2022 con cui l'amministrazione adotta il progetto nazionale ideato da Isa Maggi. Presenti alla consegna Rosaria Nelli e Pina Rosato rispettivamente presidente e vice presidente degli Stati generali donne hub.

Obiettivo del progetto è quello di diffondere la diffusione di una cultura di politiche delle risorse umane inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti in tutta la loro diversità e realizzare azioni positive per aumentare e sostenere la presenza femminile in tutte le sfere della società lavoro, rappresentanza famiglia e socialità. La cerimonia si è tenuta durante un escursione di scoperta del centro storico della città, di un gruppo di corsisti del progetto “Innovazione digitare generatrice sociale in epoca post covid” degli Stati generali donne hub Abruzzo, arrivati a Città Sant’Angelo per conoscere il progetto Il “Matrimonio nel borgo”. Progetto questo presentato da Francesca Schunck, presidente dell'associazione culturale Wedding bureau e teso a rivitalizzare I borghi ed a recuperare le tradizioni nuziali e promuovere il turismo di ritorno. Un bel momento sociale e di aggregazione utile a rafforzare legami e sentimenti utili ad attivare cambiamenti e miglioramenti sociali.