L'allarme della Cisl scuola: "In Abruzzo 60 scuole su 190 saranno ancora senza direttore amministrativo"

Nonostante i solleciti dei sindacati della scuola, il ministero dell'istruzione e i governi nazionali e regionali ignorano la questione della carenza di personale amministrativo nelle scuole e di direttori amministrativi. A ribadirlo la Cisl scuola Abruzzo Molise che torna sulla questione a poche settimane dalla riapertura delle attività scolastiche e didattiche:

"È trascorso inutilmente un altro anno da quando denunciavamo la grave necessità delle scuole abruzzesi, perché ne erano già 53, e nel frattempo non è stato fatto nulla per sanare la situazione, mentre ogni singola scuola si trova a gestire centinaia e centinaia di migliaia di euro di fondi del Pnrr, rischiando anche di perderli. Il ministero dell’Istruzione e del merito non ha espletato il concorso per direttori dei servizi generali e amministrativi, che ha concluso l’iter autorizzativo, e non ha nemmeno avviato una procedura per la stabilizzazione di quanti, svolgendo mansioni superiori, hanno garantito il funzionamento delle nostre scuole. La beffa inspiegabile è che, anche espletando tale concorso, il ministero prevede di assumermene solo 20 in regione"

La Cisl scuola chiede ai rappresentanti politici regionali di intervenire con assunzioni di un direttore amministrativo per ogni scuola, assumendo tutto il personale Ata necessario suoi posti vacanti disponibili:

"Oltre 500 assunzioni in meno di quanto necessario a garantire la dotazione minima di personale Ata alle scuole abruzzesi. La precarietà e l’insufficienza del personale continueranno anche nel prossimo anno scolastico a creare danni nelle scuole della regione"