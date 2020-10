La Cisl dice no ai tamponi per il Covid-19 nelle scuole: "Non diventino presìdi sanitari"

Non trasformare i locali scolastici e le aree di pertinenza delle scuole in presìdi sanitari per i tamponi per il Covid-19 (Coronavirus).

Questa l'invito che il sindacato Cisl Scuola rivolge all'ufficio scolastico regionale affinché possa interagire con la Regione Abruzzo allo scopo di evitare che si facciano nei plessi scolastici i test per il Covid.

«Con estremo stupore», si legge in una nota della sigla sindacale, «abbiamo notizie che le Asl intendono eseguire i tamponi a decine e centinaia di alunni e personale scolastico all’interno dei locali scolastici. È davvero difficile comprendere come, in termini precauzionali, vengano allestiti i “Drive In” dalle Asl per eseguire i tamponi, evitando di impegnare le proprie strutture, e invece si ritiene di poter utilizzare le scuole per eseguire decine o centinaia di tamponi. È incredibile che vengano adottati protocolli per l’allontanamento precauzionale dalla scuola di chi manifesta sintomi riconducibili al Covid-19 e invece si riporta negli stessi ambienti decine o centinaia di potenziali malati, venuti a contatto con persone positive e giudicate dai dipartimenti di prevenzione delle Asl come soggetti da sottoporre ai tamponi. La Cisl Scuola Abruzzo Molise ha ricordato anche all’Usr Abruzzo che, in tutti i casi, in alcun modo il personale scolastico, in particolare i collaboratori scolastici, può essere impegnato nelle eventuali operazioni condotte dalla Asl e le necessarie operazioni di igienizzazione e/o sanificazione dei locali scolastici adoperati non può essere certamente svolta dalla scuola».