La Cisl denuncia la “supplentite” della scuola abruzzese: "Subito un piano straordinario di assunzioni"

La scuola abruzzese soffre di “supplentite”. Lo denuncia la Cisl Scuola Abruzzo Molise, sottolineando che dal 1° settembre è arrivato "un esercito di docenti e Ata per oltre 5.700 contratti di lavoro a tempo determinato, assegnati per la stragrande maggioranza nel pomeriggio" del 31 agosto.

Di conseguenza, evidenzia il segretario generale Davide Desiati, anche per l’anno scolastico 2023-2024, iniziato ufficialmente ieri, "la nostra scuola avrà il problema della precarietà. Il ministero dell’istruzione e del merito sicuramente ha la grave responsabilità di compromettere con un alto tasso di precarietà, nell’ordine del 20%, la qualità del servizio scolastico e la continuità didattica". Per quanto riguarda Pescara, i docenti sono 975 e il personale Ata ammonta a 359 unità.

La Cisl Scuola Abruzzo Molise chiede a tutti i rappresentanti politici della nostra regione "un forte impegno per risolvere finalmente il problema con un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, assicurando a migliaia di lavoratori la giusta stabilità su posti di lavoro che falsamente vengono considerati temporanei mentre in realtà si ripetono di anno in anno da decenni".