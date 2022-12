L'ex bomber del Pescara Ciro Immobile si rilassa sulla neve tra Pescocostanzo e Roccaraso

L'ex attaccante del Pescara Ciro Immobile si sta riposando in questi giorni in Abruzzo, trascorrendo le vacanze di Natale nell'Alto Sangro, più precisamente tra Pescocostanzo e Roccaraso. Il calciatore, oggi in forza alla Lazio, rimarrà infatti fino al 2 gennaio nell’albergo pescolano “Il gatto bianco”, per poi fare ritorno a Roma dove dal 4 gennaio lo attende la ripresa del campionato di Serie A dopo la pausa dovuta ai mondiali.

Intanto Immobile si rilassa sulla neve insieme ai suoi quattro figli e alla moglie Jessica Melena, influencer di Bucchianico conosciuta quando il bomber vestiva la casacca biancazzurra. Ciro, inoltre, si sta concedendo qualche passeggiata in paese: è proprio a Pescocostanzo che, nel giorno di Santo Stefano, lo ha incrociato Benedetto Gasbarro, amministratore unico di Pescara Multiservice e grande tifoso del Pescara, che ci spiega di avergli "ricordato il goal al Verona e la scoppiettante radiocronaca di Antonio Monaco. Lui mi ha confermato che quelli sono stati momenti indimenticabili. L'ho incontrato casualmente in giro per il paese, ed è stato molto gentile e disponibile anche con molti bimbi che nel frattempo si sono avvicinati".

Ieri, invece, la famiglia Immobile ha fatto tappa al parco Coppo dell’Orso, all’Aremogna, tra l'entusiasmo di fans e turisti: "Anche Ciro Immobile e la sua compagna Jessica Melena hanno scelto Coppo dell’Orso per far divertire la famiglia. Grazie e benvenuti!", si legge sulla pagina Facebook del parco giochi.

Per quanto riguarda, invece, il luogo dove Ciro sta alloggiando con i suoi cari, sono arrivati i commenti di Roberto Donatelli e della figlia Chiara, che gestiscono il resort "Il gatto bianco". “Scarpa d’oro, 3 italiani l’hanno vinta, uno solo la regge… Meraviglia”, ha scritto Roberto Donatelli sui social, seguito da Chiara Donatelli che ha postato invece questo messaggio: "Grazie, Ciro Immobile, per aver scelto “Il gatto bianco” e le nostre montagne per il tuo Natale".