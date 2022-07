Invasione di cinghiali nei terreni di strada Colle Pizzuto, la preoccupazione dei residenti [FOTO]

Sono numerosi i cinghiali presenti nei terreni incolti di strada Colle Pizzuto nella zona sud di Pescara.

A segnalare questa situazione, che si protrae da tempo ormai, è uno dei frequentatori della zona.

I cinghiali, purtroppo oltre a stare nei terreni, nelle ore serali escono e percorrono sia le strade della zona ma anche quelle a valle come via Scarfoglio.

Ovviamente i residenti della zona hanno paura a uscire con i cani per il rischio di incontri indesiderati con gli ungulati. «Dai terreni abbandonati di strada Colle Pizzuto esce tuta la fauna che poi si ammira in zona cimitero e via Scarfoglio», scrive un lettore, «immagini inviate anche al sindaco Masci con invito a fare rispettare la sua ordinanza».