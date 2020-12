Cinghiali in strada della Bonifica a Pescara nei pressi della Riserva Dannunziana, il video diventa virale

Un branco di cinghiali in strada della Bonifica a Pescara nei pressi della riserva Dannunziana, di fronte al comparto con il laghetto dei cigni.

Il nuovo avvistamento, immortalato in un video diventato virale tra chat whatsapp e bacheche Facebook, risale a qualche giorno fa.

Gli ungulati sono stati ripresi mentre erano sul marciapiede centrale della strada a 4 corsie.

Nella zona, anche nelle settimane passate, era stata segnalata la presenza dei cinghiali nella vicina e sovrastante collina, sia in via Lago Isoletta che in strada Colle Pineta, nei pressi dell'omonima scuola.