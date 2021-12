Avvistato un altro cinghiale in città: in mezzo alla strada in via della Pineta

Un cinghiale in mezzo alla carreggiata stradale in viale della Pineta a Pescara oggi pomeriggio, mercoledì 1 dicembre.

Il grosso animale è stato notato poco prima delle ore 18 sia dai residenti della zona che dagli automobilisti che se lo sono ritrovato davanti.

Poi, in base a chi era nei pressi in quel momento, l'ungulato ha proseguito la sua corsa lungo via Pantini in direzione di strada della Bonifica.

Solo qualche giorno fa un altro cinghiale era arrivato a poca distanza da un parcheggio in via Celestino V.