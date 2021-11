Cinghiale arriva a ridosso delle case in via Celestino V

Residenti di via Celestino V a Pescara in allarme oggi pomeriggio, lunedì 29 novembre, per la presenza di un cinghiale subito dopo ora di pranzo.

L'ungulato, un esemplare di grandi dimensioni, ha fatto capolino nel terreno adiacente al parcheggio dei palazzi presenti lungo la strada.

Chi era in zona si è preoccupato che l'animale potesse avvicinarsi pericolosamente verso il portone degli edifici e ai veicoli parcheggiati.

È probabile che il cinghiale sia sceso in pianura dalle vicine colline: Colle Falcone, Colle Orlando o Colle Pineta nei quali non di rado si vedono questi grossi animali.