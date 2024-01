Grosso cinghiale avvistato a pochi metri dalle automobili parcheggiate a marina di Città Sant'Angelo [VIDEO]

Ancora segnalazioni di cinghiali nell'area metropolitana di Pescara. Questa volta, un video che mostra un grosso cinghiale è stato girato nella zona della marina di Città Sant'Angelo. Il grosso ungulato, come spiega anche l'autore del video, si trova a pochi metri dalle automobili parcheggiate rischiando quindi di causare danni a cose e persone in un'area di pertinenza privata dove si trovano erbacce molto alte:

"Cinghiali grandi come una macchina a 5 metri dai parcheggi; sono mesi che ho scritto al Comune di far pulire l'area privata in base all'ordinanza ora aspettiamo che succeda qualcosa"