Servono loculi al cimitero dei Colli: via alle estumulazioni per le concessioni cimiteriali antecenti al 1975

Servono loculi nel cimitero di Colle Madonna dove di spazi non ce ne sono più e dove pensare ad un ampliamento è impossibile. Per questo, al fine di garantire la tumulazione, l'amministrazione ha deciso di procedere con la revoca delle concessioni rilasciate prima del 1975, trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione con i loculi che saranno quindi riassegnati. E' sempre l'amministrazione a ricordare che il problema era stato più volte sollevato dalla società Ambiente spa e ora non c'è più tempo: bisogna procedere alle estumulazioni per recuperare spazio e così sarà.

“In questa fase storica - dichiara l’assessore con delega ai Cimiteri Maria Rita Carota - abbiamo però voluto dare un segnale chiaro come amministrazione e abbiamo quindi approvato in giunta, su mia proposta, l’abbattimento del 50 per cento dei costi dei servizi che si renderanno necessari per l’estumulazione e la riduzione in resti. Questo renderà certamente meno gravoso per i concessionari destinatari del provvedimenti procedere alle operazioni cimiteriali rese necessarie dalla ormai annosa carenza di loculi e spazi per le tumulazioni”.

Un primo censimento è stato già fatto proprio dai concessionari e la determina amministrativa che dispone la possibilità di revoca delle concessioni è stata già pubblicata ed esposta agli ingressi e davanti agli uffici di entrambi i cimiteri di Pescara oltre che negli appositi spazi pubblicitari e informativi del Comune di Pescara presenti sul territorio, sull'Albo pretorio on line, sui singoli loculi interessati dal procedimento. Appositi avvisi sono stati anche affissi, si legge nella nota diffusa dall'amministrazione, “al fine di reperire manifestazioni di volontà da parte di eredi, parenti, affini e tutti gli interessati per poter effettuare i necessari riscontri documentali (in riferimento all’ultima salma tumulata da oltre 50 anni ed alle concessioni cimiteriali) e far eseguire le necessarie conseguenti operazioni cimiteriali. Le estumulazioni avverranno non solo in piena osservanza di tutte le norme igienico-sanitarie – si assicura -, ma anche e soprattutto nel rispetto dei resti e della pietas dei parenti dei defunti e dei visitatori del cimitero, nella massima riservatezza”.

Gli interessati possono chiedere informazioni presso gli uffici cimiteriali a Piazza dei Grue chiamando lo 085 691920; tramite Ambiente spa chiamando lo 085 4308284 e anche attraverso il numero verde 800 624622. E' possibile anche inviare una mail all'indirizzo cimiteriali@ambientespa.net o una pec ad ambiente@raccomandata.eu e, ancora, un fax allo 085 4311485. Si ricorda che dal 3 ottobre, data della su citata determina dirigenziale, sono scattati i 90 giorni di tempo entro i quali bisogna provvedere a richiedere l’avvio della procedura, questo per evitare che alla scadenza le salme siano estumulate d’ufficio e i resti siano conferiti nell’ossario comune.