Ciclamini rossi sulla panchina del parco Villa De Riseis in ricordo di Monia Di Domenico e di tutte le donne vittime di violenza [FOTO]

Un ciclamino rosso è stato posto sulla panchina del parco di Villa De Riseis dalla commissione Pari Opportunità della provincia di Pescara in ricordo di Monia Di Domenico e di tutte le donne vittime di violenza.

L'azione è stata fatta in collaborazione con l'associazione Aurora.

A deporre i ciclamini sono stati i componenti della commissione: Manuela Canonico, Rosita Tartaglione e Daniele Parlante.

«Non è consuetudine», si legge in una nota, «non è solo oggi che ci si batte contro la violenza sulle donne. L’impegno della commissione Pari Opportunità della provincia di Pescara porta avanti da sempre una delicata, ma forte battaglia per debellare una piaga che solo nel capoluogo adriatico raggiunge dati che fanno inorridire».

I ciclamini sono stati poi messi in un vaso perché possano rimanere come monito e come speranza.