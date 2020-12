Il pescarese Ciava debutta con “Full”, il suo primo singolo da indipendente. Dopo anni di preparazione, il giovane artista è pronto per lanciarsi nel mercato musicale: Alessandro Ciavarelli, questo il suo vero nome, ha 17 anni. Il suo produttore è Matteo Di Nardo, in arte Carisma. Il brano è stato mixato da Tom Beaver e masterizzato nel Ninety Studio.

"Questo primo brano ufficiale - si legge in una nota - non può essere catalogato come il solito brano Trap, sia per quanto riguarda lo schema metrico, sia per le tematiche trattate. Bensì è un esercizio di stile mirato a dimostrare la versatilitàdell’artista, dal punto di vista lirico e tecnico, sull’instrumental. La particolarità del brano è il ritornello martellante che ti entra subito testa".