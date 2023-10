Anche il Ciattè d'oro alla memoria di Roberto Falone fra i riconoscimenti del 2023: tutti i nomi

Ufficializzati i nomi dei premati con il Ciattè d'Oro per il 2023. L'amministrazione comunale, in vista della cerimonia ufficiale che si terrà il 10 ottobre nella sala consiliare a seguito della seduta solenne del consiglio comunale, ha infatti diffuso i nomi dei personaggi che riceveranno il premio che viene assegnato ogni anno a coloro che si sono distinti per aver dato lustro alla città di Pescara. Fra questi c'è anche Roberto Falone, operatore culturale e organizzatore di eventi molto conosciuto nella zona dei Colli e nel suo quartiere per le moltissime iniziative anche di solidarietà organizzate in città, e scomparso nel giugno 2021. Per il Ciattà d'Oro alla sua memoria era stata lanciata anche una petizione online.

Il riconoscimento, nella sua duplice denominazione “Ciattè” e “Delfino”, è stato istituito nel 2003. Il premio viene consegnato nel giorno del santo patrono, Cetteo (Ciattè nell’accezione popolare), la cui vicenda storica risalente al VI secolo è avvolta dai toni leggendari e agiografici, ma che ha contrassegnato la religiosità dell’intera comunità pescarese tanto da tramandarne generazionalmente il nome, assurto pertanto a identificazione cittadina.

La cerimonia di premiazione sarà quindi preceduta dalla consegna delle pergamene sull’acquisto della cittadinanza italiana da parte di cinque ragazzi e un’infermiera.

Ciattè d’oro alla memoria: Carlo Lizza, Mario Bernardi, Tommaso Cascella, Gianfranco D'Ascanio, Roberto Falone, Giuseppina Scogna. Ciattè d'Oro: Mimmo Sarchiapone, Daniele Ortolano, Francesco Di Fulvio, Giuseppe Fiortoni, Giandomenico Palka, Fernando Bellafante, Renato Paesano, Maria Pia Di Sabatino, Delio Napoleone.