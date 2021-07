Le chiusure e riduzioni idriche programmate dall'Aca a Pescara e provincia fino al 5 luglio

Nuovo calendario con le chiusure e riduzioni idriche programmate dall'Aca nei comuni del Pescarese. Si tratta degli interventi che saranno attuati fino al 5 luglio prossimo. A causa della siccità e del perdurare delle temperature alte, spiega l'azienda acquedottistica, è necessario ridurre la portata per evitare cali eccessivi dei livelli nei serbatoi.

Per quanto riguarda la città di Pescara, sono previste solo riduzioni idriche (non chiusure) per il serbatoio Valle Furci nei giorni 2,3 5 luglio dalle 23 alle 6 del mattino, interessando la zona alta di Pescara Colli, strada Colle Scorrano e traverse e strada Colle di Mezzo.

IL CALENDARIO COMPLETO FINO AL 5 LUGLIO