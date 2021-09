Acqua, ancora una settimana con chiusure e riduzioni idriche: la tabella dell'Aca

Prosegue il programma delle chiusure e delle interruzioni idriche sia a Pescara che in provincia e non solo.

A causa della carenza idrica delle sorgenti e dell'incremento dei consumi, l'Aca ha aggiornato la tabella relativa all'acqua per la la settimana dal 27 settembre al 4 ottobre.

Questi i comuni interessati: Alanno, Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Rosciano, Scafa, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri.

Di seguito la tabella dell'Aca con tutti i dettagli: https://aca.pescara.it/documents/Tabella-chiusure-idriche-dal-27-settembre-al-4-ottobre-2021.pdf