Le chiusure e le variazioni di orario per i servizi della Asl dal 3 al 7 gennaio

La Asl di Pescara ha comunicato gli orari e le date di chiusura di alcuni servizi offerti dall'azienda sanitaria per i prossimi giorni, in particolare dal 3 al 7 gennaio considerando la festività dell'Epifania di giovedì 6 gennaio. Il Cup di Città Sant'Angelo dal 3 gennaio sarà aperto al pubblico dalle 8 alle 12,30. Il laboratorio di analisi il 5 gennaio rimarrà aperto solo la mattina con chiusura anticipata alle 13,30. Al seguente link tutti gli orari aggiornati degli sportelli Cup del territorio: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=863

Dipartimento di prevenzione

Lo sportello per il rilascio e rinnovo degli attestati di formazione per personale alimentarista e fitosanitari dell'Uoc di igiene degli alimenti e della nutrizione è chiuso dal 28 dicembre al 6 gennaio 2022. Riaprirà martedì 11 gennaio. L’ambulatorio di medicina legale in via Pesaro 50 a Pescara, è chiuso dal 23 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022.

L'Uoc di endocrinologia e metabolismo (Diabetologia) del Distretto di via Rieti nelle giornate del 3, 4, 5 gennaio 2022 resta aperta al pubblico solo la mattina dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

Nel pomeriggio dei giorni del 3 e 5 gennaio 2022 resta chiuso anche il servizio distribuzione presidi per persone con diabete in Via Paolini, 51.

Il centro antifumo in via Pesaro 50 sarà chiuso dal 23 dicembre al 9 gennaio, mentre il ser.D. di via Monte Faito con servizio di alcologia sarà chiuso venerdì 7 gennaio. Tutti i centri vaccinali anti Covid saranno chiusi il 6 gennaio. Il link con tutte le informazioni aggiornate sulla vaccinazione nella Asl di Pescara: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19&idSezione=1420