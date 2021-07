Nuove chiusure notturne nel tratto fra Pescara Nord e Atri - Pineto dell'autostrada A14: date e dettagli

Lo ha fatto sapere Aspi comunicando una serie di chiusure per consentire i lavori di messa in sicurezza delle barriere di protezione sul viadotto Cerrano

Nuove chiusure per lavori lungo l'autostrada A14 nel tratto teramano e pescarese. Aspi, infatti, ha fatto sapere che per quattro notti consecutive, ovvero lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 luglio, con orario 23:00-5:00 sarà chiuso il tratto compreso fra Atri - Pineto e Pescara Nord in direzione sud. Sarà quindi anche chiusa l'area di servizio "Torre Cerrano ovest". I lavori riguarderanno la riqualificazione delle barriere di sicurezza del viadotto Cerrano.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, percorrere la statale 16 adriatica verso Pescara e rientrare sulla A14, alla stazione di Pescara nord.