Chiusure notturne sull'A24, ecco quando e su quale tratta

Chiusure notturne sull'A24. Per urgenti verifiche tecniche verrà disposta la chiusura tra gli svincoli di Vicovaro/Mandela e Carsoli in entrambe le direzioni di marcia dalle ore 22 del periodo 17-21 maggio alle ore 6 dei giorni successivi. Lo fa sapere la concessionaria Strada dei Parchi.

Conseguentemente, nei giorni e orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da A25/L’Aquila/Teramo ci sarà l’uscita obbligatoria a Carsoli, mentre per i veicoli provenienti da Roma l’uscita obbligatoria sarà a Mandela, da dove potranno utilizzare la statale 5 Tiburtina/Valeria come itinerario alternativo.

Per aggiornamenti in tempo reale sulle chiusure e sulle condizioni di traffico e di viabilità si raccomanda di visitare www.stradadeiparchi.it o di seguire i profili Twitter e Facebook della società.