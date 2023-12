Le chiusure e le modifiche degli orari dei servizi sanitari della Asl durante le feste natalizie

L'azienda sanitaria pescarese ha comunicato le chiusure e le modifiche degli orari di alcuni servizi durante le festività natalizie. Su Pescara, per la medicina legale la segreteria astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza resterà chiusa dal 18 dicembre al 30 dicembre. La segreteria commissioni per l’accertamento invalidità civile-handicap L.104 sordità L.68/99 resterà chiusa dal 18 dicembre al 30 dicembre. Per gli ambulatori di medicina dello sport, chiusura da dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Il centro antifumo aziendale resterà chiuso dal 21 dicembre al 7 gennaio 2024.



Lo sportello della disabilità e supporto protesico resterà chiuso il 22, 27 e 28 dicembre. La farmacia territoriale resterà chiusa il 27,28 e 29 dicembre. Lo Sportello Sian per il rilascio e rinnovo degli attestati di formazione per

personale alimentarista e per fitosanitari resterà chiuso dal 27 dicembre all’8 gennaio 2024. L'ufficio relazioni con il pubblico resterà chiuso il 28 dicembre orario pomeridiano. Il servizio di Neuropsichiatria Infantile effettuerà il seguente orario nel periodo dal 27 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024: dal lunedì al venerdì mattina dalle 8.00 alle 14.00 martedì e giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30. Il centro Alzheimer resterà chiuso il 27 dicembre e il 2, 4 e 5 gennaio 2024.

Per l'ospedale di Popoli ambulatorio dialisi chiuso il 25 dicembre 2023 ed il 1° gennaio 2024 Le sedute dialitiche saranno anticipate rispettivamente il 24 ed il 31 dicembre 2023. Per eventuali urgenze è garantito il servizio di pronta disponibilità h 24.

Presidi Cers: in via Rieti l'ambulatorio di medicina legale sarà chiuso dal 22 dicembre al 05 gennaio 2024. Per il Cers di Montesilvano l’ambulatorio di medicina legale resterà chiuso dal 22 dicembre al 05 gennaio 2024. l'ambulatorio di fisioterapia resterà chiuso dal 27 dicembre al 5 gennaio 2024 Per il Cers di Pescara Nord i servizi Adi e Pua il 23 ed il 30 dicembre 2023 effettueranno la chiusuraalle ore 12.00