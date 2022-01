Chiusure e modifiche orari dei servizi della Asl di Pescara: gli aggiornamenti

La Asl di Pescara ha comunicato alcuni aggiornamenti, riguardanti le variazioni di orario e le chiusure delle varie sedi dell'azienda sanitaria locale per quest'ultimo periodo di festa. Venerdì 7 gennaio l’unità operativa farmacia territoriale sarà chiusa, mentre il Ser. D. di via Monte Faito e il servizio di alcologia resteranno regolarmente aperti. Il Cup di Città Sant'Angelo, invece, dal 3 gennaio osserva, durante la mattina, questo orario di apertura al pubblico: 8-12,30.

Resta chiuso lo sportello per il rilascio o rinnovo degli attestati di formazione per personale alimentarista e fitosanitari dell’unità operativa complessa igiene degli alimenti e della nutrizione: riaprirà regolarmente martedì 11 gennaio. Anche l’ambulatorio di medicina legale, in via Pesaro, è inaccessibile al pubblico, e lo sarà fino all’8 gennaio. Stesso discorso per il centro antifumo, situato sempre in via Pesaro, che rimane con le serrande abbassate fino al 9 gennaio. Per conoscere gli orari di tutti gli sportelli del Cup è sufficiente cliccare QUI.

Centri vaccinali

I centri vaccinali anti Covid della Asl di Pescara, come già comunicato prima di Natale dalla stessa azienda sanitaria, non saranno disponibili nella giornata di domani, 6 gennaio, in quanto festa dell'Epifania. In particolare, gli hub allestiti nella stazione di Porta Nuova e all'Outlet Village di Città Sant'Angelo non erogheranno i relativi servizi, così come i punti di Penne e Scafa.

La Asl aveva infatti già annunciato che i centri vaccinali anti Covid sarebbero rimasti chiusi al pubblico dal 24 al 26 dicembre (cioè vigilia di Natale, giorno di Natale e Santo Stefano) e il 31 dicembre (vigilia di Capodanno), nonché l'1, 2 e 6 gennaio 2022. Per avere tutte quante le informazioni aggiornate sulla vaccinazione anti Covid nella Asl di Pescara basta consultare la pagina del sito web aziendale, cliccando QUI.