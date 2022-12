Le chiusure e le modifiche agli orari degli ambulatori e servizi della Asl nel periodo natalizio

La Asl ha comunicato le chiusure e modifiche di orario dei servizi sanitari e ambulatoriali per il periodo natalio. Il Cup subirà le seguenti modifiche: lo sportello accettazione radiologia del Cers di Pescara Nord, dal 22 al 31 dicembre mattina e pomeriggio; il centro prelievi di Pescara sud via Rio Sparto, il 24 dicembre 2022 mattina; il cup di Pescara Sud Via Rieti il 23 il 30 dicembre 2022, il 05 gennaio solo di pomeriggio; il cup di Popoli il 29 dicembre, il 02 e 05 gennaio solo di pomeriggio; lo sportello cup dell'ospedale di Pescara/anatomia patologica il 5 gennaio 2023 pomeriggio; il cup di Penne il 5 gennaio 2023 pomeriggio;

il centro prelievi Montesilvano il 7 gennaio 2023 mattina.

Tutti gli orari e giorni di apertura dei Cup nel Pescarese: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=863

Lo sportello per il rilascio o rinnovo degli attestati di formazione per personale alimentarista e per fitosanitari dell’unità operativa complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione è chiuso dal 27 dicembre al 9 gennaio 2023. L'ambulatorio di medicina legale in via Rieti 47, Pescara, è chiuso dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023.

L'ufficio patenti speciali via Rieti 47, è chiuso dal 23 dicembre 2022 al 05 gennaio 2023.

L’unità operativa complessa territoriale di endocrinologia e malattie metaboliche (diabetologia), del distretto di via Rieti 47, è chiuso il pomeriggio dei giorni 23, 27, 28 (aperto l’ambulatorio di Fabrizio Febo), 29 dicembre 2022 e il pomeriggio del 2, 3, 4, 5 gennaio 2023.

Lo sportello della Uos disabilità e supporto protesico sarà chiuso al pubblico dal 23 al 27 dicembre 2022. L’ambulatorio di medicina fisica e riabilitazione del presidio ospedaliero di Pescara è chiuso il 27 dicembre 2022 ed il 3 gennaio 2023.La farmacia territoriale di Pescara sarà chiusa dal 27 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023.

Per quanto riguarda i distretti, il Cers di Loreto Aprutino il punto prelievi è chiuso dal 2 al 5 gennaio 2023. Saranno garantiti solo i prelievi domiciliari previa prenotazione. I prelievi con carattere di urgenza e quelli Tao saranno effettuati nel laboratorio di analisi dell'ospedale di Penne. Il servizio vaccinazioni sarà chiuso al pubblico nei giorni: 24 e 31 dicembre 2022, 7 gennaio 2023.

L’ambulatorio di Fisiokinesiterapia (Fkt) del Cer di Montesilvano in via D’Agnese, sarà chiuso il 30 dicembre 2022. Il servizio vaccinazioni sarà chiuso dal 23 al 31 dicembre 2022. Il Cers di Scafa sarà chiuso al pubblico nei giorni 24 e 31 dicembre.