Rubinetti a secco nella notte in diverse località di Chietino e Pescarese: il calendario diffuso dall'Aca

Chiusure idriche programmate in diversi comuni della provincia di Chieti serviti dall'Aca da sabato 25 a lunedì 3 giugno. La società acquedottistica comunica che, "in attesa dell'autorizzazione all'attivazione dei pozzi via della Repubblica a Bussi per integrare la portata della sorgente Giardino e dei pozzi San Rocco ed a seguito dei riscontri di un generale deficit di portata associato all'aumento dei consumi che sta causando un graduale abbassamento dei livelli idrici dei serbatoi, si comunica di seguito la tabella di programmazione settimanale delle chiusure. L' orario indicato in tabella potrà subire variazioni dovute alla manovra di chiusura e riapertura e la normale erogazione dell' acqua potrà essere ripristinata in ritardo nelle zone più elevate, essendo quest'ultime idraulicamente più sfavorite".

Di seguito l'elenco completo delle località del Chietino e del Pescarese interessate, con il dettaglio delle zone e degli orari.