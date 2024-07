Le chiusure idriche e riduzioni di portata dell'Aca dal 12 al 19 luglio: i dettagli

Nuovo calendario aggiornato delle chiusure idriche e riduzioni di portata da parte dell'Aca, l'ente che gestisce il servizio idrico nel Pescarese e in alcuni comuni del Chietino e del Teramano. L'Aca ha fatto sapere che la situazione sul fronte delle disponibilità idriche è ulteriomente peggiorata e dunque si estendono i comuni interessati e gli orari di chiusura o riduzione:

"Facendo seguito ai precedenti comunicati, si continuano a registrare progressivi decrementi di portata delle sorgenti e contestuali sovra consumi causati dalle alte temperature che determinano progressivi abbassamenti dei livelli dei serbatoi. Rispetto alla settimana precedente la situazione è peggiorata in misura tale da dover incrementare le turnazioni e i Comuni interessati. L'orario indicato in tabella è riferito all'inizio delle manovre pertanto l 'erogazione idrica potrà subire variazioni e la normale erogazione dell'acqua potrà ripristinarsi in ritardo rispetto al l'orario indicato soprattutto nelle zone più elevate, essendo quest' ultime idraulicamente più sfavorite."

Per Pescara, ci saranno riduzioni del 40% nelle ore notturne dalle 23 alle 6 del mattino a Colle Santo Spirito, via San Donato, via Fontanelle, via Caduti per Servizio,vVia Ventre D'Oca, zona alta Pescara Colli, strada Colle Scorrano e traverse, strada Colle di Mezzo. I comuni del Pescarese interessati sono:

Caramanico Terme, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Loreto Aprutino, Manoppello, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Scafa, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri

Tutti i dettagli qui: urly.it/31009a