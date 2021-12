Sei notti di chiusure per lavori lungo l'autostrada A14 fra Pescara Sud e Pescara Ovest

Sei notti consecutive di chiusure lungo l'autostrada A14 nel tratto fra Pescara Sud e Pescara Ovest per lavori. Lo ha fatto sapere Autostrade per l'Italia che prosegue con i cantieri per la messa in sicurezza del tratto autostradale abruzzese di competenza. A causa di alcuni interventi agli impianti della galleria "Immacolata - Vaccari", in direzione Ancona il tratto autostradale sarà chiuso al traffico domenica 12, lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 dicembre, con orario 22:00-5:00

In alternativa, gli utenti diretti verso Ancona, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud, potranno percorrere la tangenziale di Pescara in direzione Chieti-Pescara-Ancona e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara ovest per poi proseguire.