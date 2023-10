Chiusure in ingresso e in uscita in diversi caselli autostradali per chi va e viene da Pescara: i dettagli

Diverse le chiusure dei caselli autostradali che interesseranno chi arriva ed esce da Pescara nei prossimi giorni. Per tre notti e cioè quelle dal 16 al 19 ottobre sarà chiusa per lavori in entrata l'autostrada Pescara sud-Francavilla dalle 22 alle 6 in direzione Pescara. L'entrata consigliata è quindi Pescara ovest.

Sempre per lavori sarà chiuso per una notte sia in entrata che in uscita anche il casello Pescara nord-Città Sant'Angelo. Nello specifico il casello sarà chiuso la notte tra venerdì 20 e sabato 21 ottobre dalle 22 alle 2. Per chi arriva da Ancona l'uscita consigliata è Pineto. Per chi deve immettersi in autostrada l'ingresso consigliato è quello di Pescara ovest.

Uscita quella di Pescara ovest che sarà chiusa in entrata e in uscita la notte successiva e cioè dalle 2 alle 6 di sabato 21 ottobre. Per chi viene da Bari l'uscita consigliata è quindi Pescara sud, mentre per chi si dirige verso ancora l'ingresso consigliato è Pescara nord.