Nuove chiusure nel tratto pescarese dell'autostrada A14: orari e dettagli

Nuove chiusure notturne dell'autostrada A14 nel tratto pescarese. Lo ha reso noto Autostrade per l'Italia, specificando il calendario degli interventi per lavori. Per consentire lavori del piano di interventi obbligatori ( finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria "Colle Pino" sarà chiuso, in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 giugno, il tratto compreso tra Pescara nord e Pineto, verso Ancona / Bologna.

Di conseguenza, sarà inaccessibile l'area di servizio "Torre Cerrano est". In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, percorrere la statale 16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pineto.

Sempre lungo l'autostrada A14, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle tre notti consecutive di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara sud e Pescara ovest, verso Ancona / Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud, percorrere la tangenziale di Pescara verso Chieti/Pescara/Ancona, seguire le indicazioni per A14 e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara ovest.