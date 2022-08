Asl, le chiusure e gli orari per il mese di agosto

La Asl di Pescara ha comunicato che per questo mese di agosto sono previste le seguenti chiusure: lo sportello Malattie Rare verrà interdetto al pubblico dall’8 al 19 agosto. Per comunicazioni urgenti si può contattare l'unità operativa di pediatria medica dell’ospedale Santo Spirito alla mail maurizio.arico@asl.pe.it o ai numeri di telefono 085-4252494 (reparto) o 085-4252492 (pronto soccorso pediatrico). Ambulatori vaccinazioni: sede di Scafa chiusa dal 2 al 17 agosto, sedi di Popoli e San Valentino chiuse dall’8 al 19 agosto.

Per le vaccinazioni urgenti (Antiepatite B in caso di punture accidentali; Antitetanica per ferite e Anti-pertosse in gravidanza) rivolgersi all’ambulatorio vaccinale di Pescara - via Renato Paolini 47 - tel. 085-4253944 - dalle ore 8,30 alle ore 12,30. La segreteria commissioni invalidità civile dell’unità operativa complessa di medicina legale rimarrà chiusa dal 9 al 20 agosto, per poi riaprire il 22 agosto. La segreteria astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza dell’Uoc medicina legale rimarrà chiusa dal 9 al 20 agosto, per poi riaprire il 22 agosto.

L’unità operativa semplice dipartimentale di farmacia territoriale sarà chiusa il 12 e il 16 agosto, mentre l’ufficio relazioni con il pubblico resterà chiuso martedì 16 agosto. Lo sportello del servizio disabilità e supporto protesico sarà chiuso in tutti i pomeriggi di agosto e per le intere giornate di venerdì 12 e martedì 16 agosto.

L’unità operativa complessa di neuropsichiatria Infantile sarà aperta dal lunedì al venerdì con orario 8-14 e il martedì e il giovedì con orario 14.30-17.30, mentre l’unità operativa semplice dipartimentale di medicina dello sport resterà chiusa dal 16 al 19 agosto. Infine il servizio di fisioterapia del centro erogazione servizi di Montesilvano, in via D’Agnese, rimarrà chiuso dal 16 al 19 agosto.