Le chiusure di agosto della Asl: ecco quali servizi e in quali giorni non saranno erogati nei presidi sanitari della provincia

Decise dalla Asl di Pescara le chiusure relative al mese di agosto in relazione ai servizi erogati su tutta la provincia.

Per quanto riguarda l'ospedale l'unica chiusura al momento prevista è quella pomeridiana del laboratorio analisi dal 14 alle 18 che comunque garantirà il servizio dalle 7.30 alle 13.30. Per quanto riguarda gli sportelli del Cup quelli di Pescara Nord, Pescara Sud (Via Rio Sparto e Via Rieti), Montesilvano, Spoltore, Popoli, Scafa rimarranno chiusi il pomeriggio del 14 agosto. Chiuso per tutta la giornata del 14 agosto il cup del presidio ospedaliero numero 8 dedicato all'Anatomia patologica.

Le chiusure nell'area distrettuale

Dal 10 al 16 agosto non sarà possibile rivolgersi al servizio Radiologia per lo screening mammografico del Cers di Pescara nord, mentre dal 7 al 19 agosto a chiudere sarà l'ambulatorio di Medicina legale di via Rieti. Chiuderà invece solo nella giornata del 14 agosto la sede del Serd.

Le chiusure nell'area distrettuale metropolitana

Per quanto riguarda il Cers di Montesilvano dal 7 al 19 agosto resterà chiuso l'ambulatorio di Medicina legale, mentre dal 14 al 18 a non erogare il servizio sarà la Fisioterapia.

Al Cers di Città Sant'Angelo invece a chiudere sarà dal 7 al 20 agosto il centro per i disturbi cognitivi e le demenze oltre allo sportello per le malattie rare e l'ambulatorio di pediatria che non saranno attivi dal 4 al 18 agosto.

Chiuso per tutta la giornata del 14 agosto il Cers si Pianella compresi il cup e il servizio prelievi. Stessa cosa per il Cers di Cepagatti che sarà chiuso anche il 16 agosto in occasione della festa patronale.

Le chiusure nell'area distrettuale montana

Chiusa il 14 agosto la sede del Serd di Tocco da Casauria, mentre a Loreto Aprutino lo stesso giorno non sarà attivo il servizio prelievi.

Per quanto riguarda l'ospedale di Popoli il 18 agosto rimarrà chiuso l'ambulatorio Ematologico, mentre il 12, il 14 e il 29 agosto a chiudere sarà l'ambulatorio di Chirurgia endoscopica.

Giorni di chiusura anche per la Medicina trasfusionale dell'ospedale. Chiusure previste il primo agosto e a seguire il 2, l'8, il 26, il 22, il 23, il 29 e il 30 del mese.