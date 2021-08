Peggiora la carenza idrica e l'Aca pubblica il nuovo calendario delle interruzioni e riduzioni dal 2 al 9 agosto

Aggiornato con nuove chiusure e riduzioni idriche programmate il calendario dell'Aca per il periodo dal 2 al 9 agosto. L'azienda infatti ha fatto sapere che, a causa dell'aumento ulteriore e prolungato delle temperature, della siccità e dell'aumento del consumo idrico delle utenze, è necessario procedere ancora a riduzioni della portata o interruzioni notturne complete.

A Pescara, ci saranno interruzioni a San Silvestro e Fontanelle: Colle Santo Spirito, Via San Donato, Via Fontanelle, Via Caduti per Servizio, Via Ventre D'Oca il 3,4,6,7,9 agosto; San Silvestro il 2,4,6,8 agosto. La chiusura scatterà dalle 22 alle 6 del mattino. Nella zona di via Valle Furci, invece, ci saranno riduzioni della portata dell'acqua.