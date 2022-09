Nuove chiusure nel tratto autostradale abruzzese e pescarese della A14: i dettagli

Scattano nuove chiusure autostradali lungo la A14 come comunica Aspi, per quanto riguarda il tratto pescarese e abruzzese. Martedì 20 settembre, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie "Colle Pino" e "Solagne", nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara nord e Pineto, verso Ancona / Bologna. Di conseguenza, sarà inaccessibile l'area di servizio "Torre Cerrano est". In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, percorrere la SS16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pineto.

Il 22 settembre, invece, nel tratto fra Pescara Ovest e Pescara Sud per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria "Immacolata Vaccari", nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara sud e Pescara ovest, verso Ancona / Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud, percorrere la Tangenziale di Pescara verso Chieti/Pescara/Ancona, seguire le indicazioni per A14 e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara ovest.