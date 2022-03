Chiude per un’ora la tratta Chieti/Pescara-Villanova dell'A25

In una nota, la concessionaria Strada dei Parchi ha comunicato che, per "urgenti e indifferibili attività di ripristino di una linea di media tensione dell’Enel", si renderà necessario disporre la chiusura al traffico della tratta dell’autostrada A25 situata tra gli svincoli di Chieti/Pescara e Villanova in entrambe le direzioni di marcia. La circolazione verrà dunque interdetta dalle ore 6:30 alle ore 7:30 di domani, 26 marzo. Per entrambe le percorrenze sarà possibile percorrere il raccordo autostradale 12 Chieti-Pescara (asse attrezzato).

Conseguentemente, nella fascia oraria indicata, per il traffico proveniente da Torano/Roma/L'Aquila e diretto verso Villanova/interconnessione A14 verrà disposta un’uscita obbligatoria al casello di Chieti/Pescara, mentre per il traffico proveniente dall’interconnessione A14 e diretto verso Torano/Roma/L'Aquila verrà disposta un’uscita obbligatoria al casello di Villanova.