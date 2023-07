Chiude al traffico viale Regina Margherita: sarà realizzata la segnaletica della ciclabile

Chiude al traffico per due giorni viale Regina Margherita e nello specifico nel tratto tra viale Leopoldo Muzii e corso Umberto I. Dalla mezzanotte del 26 luglio e fino alle 8 del 28 del mese e dunque per oltre 48 ore, l'arteria stradale sarà chiusa al traffico veicolare e ciclabile con anche il divieto di fermata su ambo i lati.

La misura, fa sapere l'assessorato ai lavori pubblici, si è resa necessaria per consentire la realizzazione della segnaletica della nuova pista ciclabile.

Il divieto di fermata riguarderà per circa una ventina di metri a partire sempre da viale Regina Margherita, anche le intersezioni con via Edmondo De Amicis e via Giuseppe Mazzini.