Chiude al traffico via Italia a Spoltore per il rifacimento dell'asfalto: le modifiche alla viabilità

Via Italia (Spoltore) chiude al traffico dalle 15 di venerdì 5 alle 6 di sabato 6 luglio per consentire gli interventi di fresatura e rifacimento della strada. Lo comunica l'amministrazione spiegando che il cantiere è quello relativo ai lavori straordinari di manutenzione della strada provinciale 16bis.

A essere interdetti saranno il tratto compreso dal chilometro 0+000, cioè l'incrocio tra la provinciale, via Nuoro e viale Abruzzo) al chilometro 1+100 (la rotonda tra via Italia e via Francia).

Nella fascia oraria in cui sarà operativo il cantiere è quindi previsto il divieto di sosta con rimozione forzata, il divieto di transito per veicoli e pedoni, il divieto di accesso da tutte le strade comunali e i passi carrabili.

I veicoli in arrivo da Pescara dovranno deviare verso viale Europa; i veicoli provenienti da Frascone, dal centro Arca o da Spoltore capoluogo alla rotatoria tra via Italia e via Francia saranno obbligati a utilizzare via Francia.