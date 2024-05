Siamo già in carenza idrica, programmata la chiusura di diversi serbatoi: i comuni dove mancherà l'acqua

L'Aca ha avviato nella settimana in corso la turnazione della chiusura dei serbatoi a causa della carenza idrica.

Come informano dall'azienda comprensoriale acquedottistica la decisione deriva in seguito ai riscontri di un generale deficit di portata associato all'aumento dei consumi che sta causando un graduale abbassamento dei livelli idrici dei serbatoi.

Per questo motivo viene comunicata la tabella di programmazione settimanale delle chiusure. L'orario indicato in tabella potrà subire variazioni dovute alla manovra di chiusura e riapertura e la normale erogazione dell' acqua potrà essere ripristinata in ritardo nelle zone più elevate, essendo quest'ultime idraulicamente più sfavorite.

I comuni e zone interessate

Cepagatti: zona Villareia, Vallemare, centro urbano fino alla rotatoria tra via Chieti e via Valignani. Dalle ore 22 del 23 alle ore 6 del 24 maggio.

Chieti: zona Chieti città-alta, Tricalle, Filippone, Levante, Madonna del Freddo, Colle Marcone. Dalle ore 23 del 21 maggio alle ore 6 del 22 maggio.

Francavilla al Mare: zona via salita San Franco, via Roma e traverse, via San Franco, via Nazionale, centro e relative traverse (dalla rotonda San Franco a via Cattaro) dal 20 al 26 maggio. Dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo.

Pianella: zona contrada Vicenne sud, contrada Conoscopane, contrada Nardangelo, contrada Morrocino, Cerratina, Castellana, contrada Astignano, contrada Vallegnorasabella, contrada San Giuliano, contrada Pratelle, contrada Santa Lucia. Dalle ore 22 del 23 alle ore 6 del 24 maggio.

San Giovanni Teatino: zona da Dragonara bassa fino a zona aeroporto e zona industriale dalle ore 22 del 22 alle ore 6 del 23 maggio.

Rosciano: zona capoluogo, contrada San Martino, contrada Tratturo fino a Villa Oliveti, viale Colli, Valle Galelle, via Sant’Andrea, contrada Sant’Andrea, Villa San Giovanni fino a contrada Solagne, via Madona della Pace, zona ind.le, via della Stazione, Villa Oliveti, Villa Badessa, contrada Piano di Coccia, contrada Milano dalle ore 22 del 23 alle ore 6 del 24 maggio.

Spoltore: zona: Santa Teresa, via del Mare Adriatico fino a confine Villa Raspa (concessionaria Oriente), Villa Raspa, contrada Frascone, via Dante, via Monte Secco, via Santa Lucia(zona alta), via Manzoni, via Perosina, via Parini, via Ripoli, via Silone, via Pirandello, via Verga, via Quasimodo, via De Cesaris, via Tosti e relative vie limitrofe, strada Valle Carbone, motorizzazione dalle ore 22 del 23 alle ore 6 del 24 maggio.