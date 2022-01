Chiuso per 5 notti il tratto fra Pescara Ovest e Pescara Sud dell'autostrada A14

Autostrade per l'Italia ha fatto sapere che a seguito di alcuni lavori programmati, il tratto fra Pescara Ovest e Pescara Sud resterà chiuso per 5 notti consecutive. I lavori riguardano il potenziamento degli impianti della galleria "Immacolata Vaccari" esclusivamente per la carreggiata in direzione Bari.

La chiusura scatterà dalle 22 fino alle 5 del mattino successivo a partire da lunedì 24 gennaio fino a venerdì 28 gennaio compreso. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara sud.