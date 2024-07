Chiuso per una notte il tratto autostradale della A14 Pineto-Pescara nord Città Sant'Angelo

Resterà chiuso dalle 22 di martedì 9 luglio alle 5 di mercoledì 10 luglio e dunque per una notte, il tratto autostradale della A14 Pineto-Pescara nord Città Sant'Angelo in direzione Bari per consentire i lavori del piano di intervento obbligatori (ai sensi del decreto legislativo 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Colle Pino”.

Per chi dovesse mettersi in viaggio in alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pineto, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant'Angelo.