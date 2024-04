Chiuso per una notte il casello della A14 Pescara nord-Pineto

Chiuso dalle 22 di martedì 2 aprile alle 6 del 3, il tratto della A14 Bologna-Taranto compreso tra Pescara nord e Pineto in direzione Ancona-Bologna per consentire i lavori di pavimentazione e di riconfigurazione dell'area di cantiere sul viadotto Santa Maria.

L'area di servizio Torre Cerrano Est situata all'interno del suddetto tratto non sarà raggiungibile. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, occorre proseguire sulla statale 16 adriatica, per rientrare sulla A14 alla stazione di Pineto.