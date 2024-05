Chiusura notturna in entrambe le direzioni sulla A14 nel tratto Pescara ovest Chieti-Pescara sud Francavilla

Chiusura notturna tra mercoledì 15 e giovedì 16 maggio sull'autostrada A14 nel tratto Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla in entrambe le direzioni (Bari e Ancona-Bologna). La chiusura si rende necessaria, fa sapere Autostrade per l'Italia, per consentire lavora id posa cavi.

Consigliati i seguenti itinerari: verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, percorrere la ss16 Adriatica verso Foggia, per rientrare in A14 alla stazione di Pescara sud Francavilla; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, percorrere la ss16 verso Ancona, per rientrare in A14 a Pescara ovest Chieti.