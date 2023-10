Vigili del fuoco e carabinieri a Le Naiadi per i controlli antincendio: chiuso per 24 ore l'impianto

Dovrebbero riaprire già oggi pomeriggio (sabato 21 ottobre) alle 14, ma se sarà così lo si capirà solo nelle prossime ore. Certo è che venerdì 20 ottobre Le Naiadi, riaperte lunedì 16, sono state oggetto di un sopralluogo dei vigili del fuoco e dei carabinieri per delle verifiche strutturali, a cominciare da quella relativa alle misure antincendio. A riportare la notizia è l'agenzia Ansa.

È stata la stessa direzione ad annunciarlo agli utenti con un cartello affisso davanti alla struttura. Questo quello che c'è scritto: “avvisiamo gli utenti che per questo pomeriggio venerdì 20-10-23 ci hanno comunicato di effettuare delle indifferibili prove antincendio ed evacuazione termine delle verifiche, la struttura è stata chiusa”. Seguono quindi le scuse per il disagio e per la comprensione.

Quello delle misure antincendio è uno dei problemi sollevati in prima istanza dal consigliere regionale Antonio Blasioli (Pd) che di recente ha lamentato come l'interpellanza con cui chiedeva al presidente della Regione Marco Marsilio di chiarire proprio in merito a specifiche misure di sicurezza, non fosse stata calendarizzata nel consiglio regionale del 17 ottobre. Una lamentela cui si era aggiunta, avuti i documenti dell'Aeracom (ex Aric-Agenzia regionale di informatica e committenza) sul bando ventennale che ha portato all'affidamento al Club Acquatico Pescara, quella inerenti nuovi dubbi che l'esponente dem aveva espresso sull'iter seguito per arrivare alla nuova gestione. Documenti che, aveva riferito, sarebbe riuscito ad avere solo dopo essersi recato per due volte negli uffici tanto che al primo tentativo aveva inviato una lettera all'Aeracom e per conoscenza alla procura e la guardia di finanza sottolineando che si trattasse di una mera segnalazione nella speranza di non dover andare oltre.

Una polemica che dunque, nonostante la riapertura non si è mai placata con a seguire il problema dell'acqua troppo fredda che ha visto un nuovo botta e risposta anche riguardo l'acqua che sarebbe stata troppo fredda e il fatto che alle società sportive che chiedono l'uso delle risposte non sarebbe ancora arrivata alcuna risposta. Critiche sollevate da Blasioli cui il Club Acquatico aveva risposto duramente con l'ennesimo botta e risposta.